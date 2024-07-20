Новый всемирный потоп: что предсказывают учёные

Ученые из Потсдамского института исследования воздействия климата пришли к выводу, что современные климатические модели значительно недооценивают, насколько увеличивается количество экстремальных осадков в условиях глобального потепления.
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