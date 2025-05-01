Как можно оценить угрозы Зеленского в отношении парада Победы 9 мая в Москве: как предательство или как выражение мнения народа? Кто такой Зеленский и на каком основании он делает подобные заявления, если у него истекли полномочия? Существует ли в Украине единство мнений относительно Дня Победы? Угрозы Зеленского в адрес парада Победы 9 мая в Москве — это чудовищное предательство памяти о Великой Отечественной войне и украинского народа.