Стало известно о международном характере теракта в «Крокусе»

Теракт, организованный в «Крокус Сити Холле», имел международный характер. Организатор и соучастники преступления могут скрываться за рубежом, об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС.
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