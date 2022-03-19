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Американец ушел из терробороны Украины из-за нехватки оружия

Американец ушел из терробороны Украины из-за нехватки оружия

Источник: tprzem / Pixabay Вашингтон, 19 марта. Бывший военный из США Генри Хоэфт, присоединившийся к иностранному легиону территориальной обороны Украины, покинул зону конфликта вместе с двумя другими бойцами, пожаловавшись на нехватку оружия.

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