Источник: tprzem / Pixabay Вашингтон, 19 марта. Бывший военный из США Генри Хоэфт, присоединившийся к иностранному легиону территориальной обороны Украины, покинул зону конфликта вместе с двумя другими бойцами, пожаловавшись на нехватку оружия.