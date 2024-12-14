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Орлов о Пьяниче в ЦСКА: «Николич рискнул и позвал звезду, но уже затухающую. Темп развития атак понизился»

– Марко Николич рискнул и позвал звезду – Миралема Пьянича. Но звезду уже затухающую. И от этого, на мой взгляд, темп игры, темп развития атаки с его приходом понизился.

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