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Закон, порядок, государство

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В Белогорске военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в исторической викторине

В Белогорске военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в исторической викторине

В ходе викторины активисты и представители Дома офицеров провели беседы с военнослужащими о важности обращения к историческому опыту в повышении своего профессионального уровня, после чего бойцы ознакомились с литературой, военными периодическими изданиями, которые помогут добиваться высоких результатов в службе.

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