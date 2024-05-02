В Белогорске военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в исторической викторине

В ходе викторины активисты и представители Дома офицеров провели беседы с военнослужащими о важности обращения к историческому опыту в повышении своего профессионального уровня, после чего бойцы ознакомились с литературой, военными периодическими изданиями, которые помогут добиваться высоких результатов в службе.