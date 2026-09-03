Яблоки как мерило справедливости: Путин высказался о разнице цен в регионах

Цена килограмма яблок стала для Владимира Путина не гастрономической, а экономической иллюстрацией: на пленарной сессии Восточного экономического форума президент объяснил, почему стоимость простых продуктов так разнится между регионами, и что с этим делать.
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