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Мировое обозрение

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Яблоки как мерило справедливости: Путин высказался о разнице цен в регионах

Яблоки как мерило справедливости: Путин высказался о разнице цен в регионах

Цена килограмма яблок стала для Владимира Путина не гастрономической, а экономической иллюстрацией: на пленарной сессии Восточного экономического форума президент объяснил, почему стоимость простых продуктов так разнится между регионами, и что с этим делать.

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