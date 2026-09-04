SPX / MES Gamma Exposure (GEX) — Key Levels & Flip Zone Test Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 greig Daily Institutional Gamma Exposure (GEX) Analysis Here is today's structural breakdown of options market positioning across SPX and SPY, transposed directly for MES (Micro E-mini S&P 500 futures) with exact basis adjustment.
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