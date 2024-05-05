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За рулем

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Эти пять автомобилей россияне продают реже всего

Эти пять автомобилей россияне продают реже всего

Доля машин с одним владельцем среди авто, выставленных на продажу частниками, выше всего у двух моделей бренда Honda, электрокара Nissan, минивэна Toyota и кроссовера Hyundai Creta, показало исследование сервиса «Автотека».

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