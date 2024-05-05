Эти пять автомобилей россияне продают реже всего

Доля машин с одним владельцем среди авто, выставленных на продажу частниками, выше всего у двух моделей бренда Honda, электрокара Nissan, минивэна Toyota и кроссовера Hyundai Creta, показало исследование сервиса «Автотека».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии