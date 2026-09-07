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Мировое обозрение

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Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot

Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot

Еврокомиссия дала предварительное согласие на закупку Украиной ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot за счет европейской программы финансирования объемом €90 млрд.

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