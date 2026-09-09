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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фиорентина» может подать в суд на Гроссо. Тренера уволили после ссоры – он заявил, что не готов продолжать работу и может не явиться на тренировку, но не подал в отставку сам (GdS)

« Фиорентина » рассматривает возможность применения дисциплинарных мер в отношении Фабио Гроссо , что может привести к увольнению с формулировкой «по веской причине».

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