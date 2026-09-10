Московское «Динамо» объявило о переходе игрока сборной Гаити из «Осера»

Крайний полузащитник сборной Гаити и французского «Осера» Жозуэ Казимир продолжит карьеру в московском «Динамо».
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