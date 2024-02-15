«Я даже не поверил, что он делает», — сослуживцы застукали Чонгука в ванной комнате за странным занятием

Быть звездой — большая ответственность. Каждое твое действие под прицелом камер папарацци. Хотя, впрочем, даже если у приближенных нет с собой фотоаппаратов или телефонов, они постараются запомнить все, что ты делаешь, так сказать, «фотографируя глазами».
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