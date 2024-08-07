Американские производители вооружения не хотят связываться с Украиной из-за коррупции

Сотрудник Государственного департамента США сообщил порталу Defense One, что американские производители вооружения опасаются открывать совместные предприятия на Украине из-за коррупции в стране и продолжающегося конфликта.
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