smi.today

4 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Суслова
    Боже мой, какими мы жестокими стали.... Жизнь стала жестокой, а ещё и по ТВ одни убийства идут, фильмы, одна кровь.....19-летнего жителя...
  • Уфимцев я
    Неужели и там, в недрах МО РФ засели ..."недоброжелатели"? А говорили, что Сердюкова не допускали до РСВН... Значит, ...Генерал призвал в...
  • Валентин Щербаков
    Эта лживая нацистскаяч шлюха Бербок решила китайцев напрячь Тайванем, а самой расслабиться русофобией...Зачем глава МИД Ф...

Вооруженные силы ФРГ решили усилить защиту от неизвестных дронов

Вооруженные силы ФРГ решили усилить защиту от неизвестных дронов

Неизвестные дроны в местах проведения маневров бундесвера стали причиной решения увеличить инвестирование в технологию борьбы с беспилотниками, 8 апреля сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на источники в службе безопасности Германии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх