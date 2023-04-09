Вооруженные силы ФРГ решили усилить защиту от неизвестных дронов

Неизвестные дроны в местах проведения маневров бундесвера стали причиной решения увеличить инвестирование в технологию борьбы с беспилотниками, 8 апреля сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на источники в службе безопасности Германии.
Неизвестные дроны в местах проведения маневров бундесвера стали причиной решения увеличить инвестирование в технологию борьбы с беспилотниками, 8 апреля сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на источники в службе безопасности Германии.
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