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Царьград

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В ДТП в Сарове погибли двое мужчин и пострадала 5-летняя девочка

В ДТП в Сарове погибли двое мужчин и пострадала 5-летняя девочка

Смертельное ДТП случилось 19 октября днём Сарове (Нижегородская область), сообщило областное УГИБДД.На Варламовской дороге в Сарове мужчина за рулём автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi.

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