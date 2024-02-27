Чемпион UFC Топурия напомнил Махачеву о его единственном поражении за карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, испано-грузинский боец Илия Топурия в своем Instagram обратился к российскому спортсмену, обладателю пояса промоушена в легком весе Исламу Махачеву.
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