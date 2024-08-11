Житель курского села рассказал, как взял в плен украинского военнослужащего История с задержанием курскими волонтерами украинского военнослужащего не осталась единичной, аналогичная история произошла в одном из сел области. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, житель одного из сел тоже задержал солдата ВСУ и сдал его российским военным. Как пояснил сам местный житель Юрий Ведрашко, являющийся членом народной дружины деревни Журавли Кореневского района, в деревню вошел незнакомый мужчина, попросивший у него воды. Юрий расспросил его и узнал, что это украинский солдат, не желающий воевать против России. Так это или нет, будет разбираться военная контрразведка. Он доставил украинца во Льгов и сдал военной полиции. Как удалось узнать, сдавшийся в плен украинец был до этого насильно мобилизован. После вторжения их части на российскую территорию он воспользовался ситуацией, когда бронетранспортер ВСУ под огнем российских войск влетел в канаву и командир дал приказ разбегаться. Он бросил автомат и бронежилет, после чего пошел в ближайшую деревню. Говорит, я не хочу с русскими воевать. Меня, говорит, заставили, документы забрали, всё позабирали... - привел его слова Ведрашко. Как пояснил сам сдавшийся в плен украинец, в ближайшее время российские военные возьмут очень много пленных, потому что в районе Суджи сбежало из подразделений порядка 50 человек, не желающих воевать. В том числе и из его группы. Ранее сообщалось, что в Суджанском районе курские волонтеры взяли в плен украинского военнослужащего, «упавшего» с бронетранспортера.

Юрий Ильинов

На помощь армии РФ в Курскую область прибыли добровольцы французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» Российские военные в настоящее время продолжают операцию по вытеснению боевиков киевского режима из Курской области. Накануне в регион прибыли крупные силы ВС РФ, в числе которых соединения ВДВ, морской пехоты, а также опытные операторы БПЛА. Именно они в настоящее время ведут активную работу по выявлению мест скопления личного состава и техники националистов в российском приграничье и на сопредельной территории Сумской области Украины. Уже известно, что в рядах ВС РФ на территории Курской области воюют и добровольцы из французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман». Это подразделение было создано весной этого года добровольцем Сергеем Мюнье, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Ранее этот человек проходил службу во французской армии, однако после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины командование предложило ему взять отпуск и отправиться инструктором в ВСУ. Мюнье последовал совету командиров, но только отправился воевать в ряды ополченцев Донбасса. В апреле этого года он объявил о создании добровольческого отряда БПЛА «Нормандия-Неман», в состав которого вошли граждане Франции. Сегодня особый день, поскольку мы отмечаем день создания подразделения «Нормандия-Неман», состоящего из французских летчиков и советских инженеров, которые воевали во время Второй мировой войны. Именно в духе дружбы и сотрудничества между свободными народами эти французы сражались на Восточном фронте против немецкого врага. Точно так же у нас действует подразделение пилотов БПЛА, в котором есть французы. Они приехали сюда не для того, чтобы служить какому-то режиму, как утверждают на Западе, или из-за жажды выгоды, а прежде всего, для того, чтобы служить интересам Франции и Европы. Эти добровольцы знают, что во Франции могут быть последствия из-за их участия. Вот поэтому мы не показываем их лица. Их целью является защита тех ценностей, на которых когда-то основывалась Европа – подчеркнул Мюнье в своем объявлении о создании подразделения. Напомним, в годы Великой Отечественной войны в составе Советской армии воевало подразделение французских летчиков под названием «Нормандия-Неман», многие пилоты которого были удостоены государственных наград СССР. Добавим, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправки французских военных на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.