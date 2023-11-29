Новая атака беспилотника, летевшего на Москву: На месте падения обломков работают экстренные службы

Силами ПВО в Подольске отражена атака беспилотника, который летел на Москву.Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале, силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
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