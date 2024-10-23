Любовь длится три года. И лишь потом РВП

По новому закону разрешение на временное проживание выдается иностранным гражданам, вступившим в брак с россиянином или россиянкой, не сразу после регистрации брака, как было раньше, а только по истечении трех лет.
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