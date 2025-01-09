Суоми оставит границу с Россией закрытой

"К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу", – цитирует Интерфакс заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, сделанное после обсуждения вопросов безопасности на встрече с лидерами партий и руководителями парламентских фракций.