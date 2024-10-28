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Эксперт Степанов назвал учения НАТО в финской Лапландии подготовкой к войне

Эксперт Степанов назвал учения НАТО в финской Лапландии подготовкой к войне

Принимаемая участие в артиллерийских учениях НАТО Lightning Strike 24 финская Лапландия готовится к войне с Россией, считает военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов.

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Комментарии
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Eduard
Скоро Лапландия сгорит!
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11 час.
Eduard
До играются финскик&quot;лоси&quot; как их ещё называют в эти игры с НАТО!
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11 час.
Eduard
Как видите,вмк те кому Росмия дала свободу и Независимость теперь наши враги.Вопрос:&quot;Зачем дали&quot;? А добрые такие,а может дураки?
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11 час.

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