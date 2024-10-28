Эксперт Степанов назвал учения НАТО в финской Лапландии подготовкой к войне

Принимаемая участие в артиллерийских учениях НАТО Lightning Strike 24 финская Лапландия готовится к войне с Россией, считает военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии