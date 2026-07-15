2026 елгы «Питрау»ның баш батырына ярты миллион сум акча бирәчәкләр

Быел Республикакүләм «Питрау» бәйрәме 18 июльдә Мамадыш районы Җөри авылында узачак. Бәйрәм кысаларына традицион рәвештә көрәш ярышы да узачак, «Питрау»ның баш батырына ярты миллион сум акча тапшырылачак.
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