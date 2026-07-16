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16 июля. Баллистика по Киеву, Х-22 по портам и наступление сразу на нескольких направлениях

16 июля. Баллистика по Киеву, Х-22 по портам и наступление сразу на нескольких направлениях

Сергей Лебедев (Лохматый)     За последние 20 часов основной акцент пришёлся на всю цепочку обеспечения ВСУ: порты, производство беспилотников, склады готовой продукции, топливные объекты, штабы, места размещения и подразделения, выведенные с ЛБС на пополнение.

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