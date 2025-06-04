Дело против главы барнаульской банды автоподставщиков приостановили: он уехал на СВО

Решение о розыске Александра Кузнецова и о его заключении в СИЗО также отменили Индустриальный районный суд приостановил производство по уголовному делу против организатора барнаульской банды автоподставщиков Александра Кузнецова, так как он уехал на СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии