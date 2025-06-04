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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дело против главы барнаульской банды автоподставщиков приостановили: он уехал на СВО

Дело против главы барнаульской банды автоподставщиков приостановили: он уехал на СВО

Решение о розыске Александра Кузнецова и о его заключении в СИЗО также отменили Индустриальный районный суд приостановил производство по уголовному делу против организатора барнаульской банды автоподставщиков Александра Кузнецова, так как он уехал на СВО.

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