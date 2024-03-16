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Кожевников о серии СКА с «Автомобилистом»: «В Екатеринбурге неплохие форварды-легионеры, но с какой ноги они встанут, соберутся ли – вопрос. Самая туманная команда КХЛ»

«Никогда не знаешь, чего ожидать от «Автомобилиста» – самой туманной команды лиги. Там неплохие форварды-легионеры, но вот с какой ноги они встанут, соберутся ли – вопрос.

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