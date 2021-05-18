СФ обсудит беззаявительный порядок получения пенсий инвалидами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду планирует обсудить законы о беззаявительном порядке получения пенсий инвалидами и об обязанности банков объяснять заемщикам причины отказа в предоставлении им ипотечных каникул.