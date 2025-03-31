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Ввести против России новые санкции пригрозили шесть европейских стран

Ввести против России новые санкции пригрозили шесть европейских стран

Великобритания, ФРГ, Франция, Италия, Испания и Польша намерены применить в отношении России новые санкции из-за украинского конфликта, по итогам встречи в Мадриде главы МИД шести стран и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

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