🤔Госдума предложит регионам выбирать модель местных администраций. Спикер Вячеслав Володин поручил подготовить поправки в закон о местном самоуправлении.
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🤔Госдума предложит регионам выбирать модель местных администраций. Спикер Вячеслав Володин поручил подготовить поправки в закон о местном самоуправлении.