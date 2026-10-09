«Ростов» победил «Акрон» в первом матче РПЛ после назначения Кириченко

«Ростов» победил «Акрон» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0.
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