Панарин и Кучеров не вошли в тройку звёзд дня НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня. Как сообщается на сайте организации, первой звездой признан вратарь «Нэшвилл Предаторз» Кевин Ланкинен, отразивший 33 броска.
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