Как преобразилось Новопеределкино - молодой район Москвы

В этом районе летом живёт патриарх Кирилл. Здесь расположено единственное деревянное сооружение, спроектированное знаменитым Фёдором Шехтелем, а ещё завод по производству газированной воды, на который регулярно устраивают экскурсии.
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