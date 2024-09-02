Стало известно, какая еда для сытного и полезного перекуса ребенка в школе будет оптимальной

Об этом рассказали педиатр и диетолог В недавней беседе с «Радио 1» Ниса Одинаева, профессор и главный педиатр Подмосковья, пояснила, что еда, которую ребенок берет с собой в школу должна быть удобна для употребления.
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