«Челси» сыграл с «Пэлас» своим самым молодым составом в истории АПЛ. Средний возраст – 23 года и 21 день

Средний возраст игроков стартового состава «синих» составил 23 года и 21 день. Это 8-й показатель среди всех клубов в истории Премьер-лиги и самый молодой состав за последние 6,5 лет – у «Манчестер Юнайтед» в мае 2017 года средний возраст против «Пэлас» составил 22 года и 284 дня.