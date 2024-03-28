Фестиваль «Рыбалка на Амуре» объединит семьи Хабаровского края

Фестиваль "Народная рыбалка на Амуре", который состоится 6 апреля в Николаевском районе Хабаровского края на ледовой площадке у поселка Чныррах, обещает стать ярким событием начала весны для всех любителей рыбной ловли.
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