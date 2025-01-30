Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

ЦБ намерен пересмотреть свои прогнозы по прибыли банковского сектора России

ЦБ намерен пересмотреть свои прогнозы по прибыли банковского сектора России

Банк России намерен пересмотреть свои прогнозы по прибыли банковского сектора страны, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам развития банковского сектора в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх