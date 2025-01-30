ЦБ намерен пересмотреть свои прогнозы по прибыли банковского сектора России

Банк России намерен пересмотреть свои прогнозы по прибыли банковского сектора страны, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам развития банковского сектора в 2024 году.