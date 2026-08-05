Новозеландцы убили неуловимого кота за то, что он охотился на редких птиц

В Новой Зеландии ликвидирован кот-«рекордсмен», который три года терроризировал местную фауну.В Новой Зеландии завершилась длившаяся три года охота на дикого кота по кличке «Девять жизней» — животное было поймано и убито, сообщает The Guardian.
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