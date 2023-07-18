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Yomiuri: Япония может запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л

Токио также планирует полностью запретить поставки в Россию электромобилей и гибридных машин.<strong>Японское правительство планирует запретить экспорт в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, пишет газета Yomiuri.

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