В Иране заявили о возможном нововведении в БРИКС со стороны РФ

Москва обладает огромным опытом работы в организациях мирового и регионального уровня, Россия может образовать секретариат в БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
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