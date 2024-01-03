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Добрый Мир

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В Иране заявили о возможном нововведении в БРИКС со стороны РФ

В Иране заявили о возможном нововведении в БРИКС со стороны РФ

Москва обладает огромным опытом работы в организациях мирового и регионального уровня, Россия может образовать секретариат в БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

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Игорь Максаков
С Ираном нужно дружить. Наш враг - их враг!!!
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