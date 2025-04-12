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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Приезжие не дали попариться русскому мужику в бане, он сделал один звонок в Русскую общину, всех положили лицом в пол: как это было?

Приезжие не дали попариться русскому мужику в бане, он сделал один звонок в Русскую общину, всех положили лицом в пол: как это было?

Avia.pro - СМИ Ну и денёк выдался! Я, простой хотел расслабиться в баньке, а попал в настоящее шоу, которого не ждал.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Посмотрела это видео в интернете! Просто бальзам на раны! Спасибо любителю бани, что позвал &quot;наших&quot;, спасибо &quot;нашим&quot; за защиту от наглой орды!!! Так должно быть всегда и везде - по всей России! Хозяева в ней россияне, пусть пришельцы усваивают преподанные им уроки! А не усвоят - гнать их с нашей святой земли в три шеи без права возвращения!!!
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3 час.
Юрий Золотарев
Только ТАК с любыми, кто не понимает и НЕ ХОЧЕТ понимать, КТО хозяин на Руси!
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2 час.
m
mihail
Всё правильно! Пусть у себя в арыках парятся.🙂
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2 час.
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