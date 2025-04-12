Приезжие не дали попариться русскому мужику в бане, он сделал один звонок в Русскую общину, всех положили лицом в пол: как это было?

Avia.pro - СМИ Ну и денёк выдался! Я, простой хотел расслабиться в баньке, а попал в настоящее шоу, которого не ждал.
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