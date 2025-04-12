Приезжие не дали попариться русскому мужику в бане, он сделал один звонок в Русскую общину, всех положили лицом в пол: как это было?

Ирина Некрасова

Посмотрела это видео в интернете! Просто бальзам на раны! Спасибо любителю бани, что позвал "наших", спасибо "нашим" за защиту от наглой орды!!! Так должно быть всегда и везде - по всей России! Хозяева в ней россияне, пусть пришельцы усваивают преподанные им уроки! А не усвоят - гнать их с нашей святой земли в три шеи без права возвращения!!!