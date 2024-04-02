Бах: МОК просил украинцев следить за словами спортсменов из России в интернете

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что организация просила украинцев следить за патриотическими высказываниями спортсменов из России в интернете, чтобы на этом основании принять решение об их допуске на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже.
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