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НАТО публикует сценарий конфликта с Россией: эксперты сомневаются в реалистичности

НАТО публикует сценарий конфликта с Россией: эксперты сомневаются в реалистичности

НАТО публикует сценарий конфликта с Россией: эксперты сомневаются в реалистичности Ольга ВайленкоМинистерство обороны Германии представило документ под названием «Оборона Альянса 2025», в котором раскрывается сценарий возможного конфликта с Россией в 2024 году.

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