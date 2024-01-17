НАТО публикует сценарий конфликта с Россией: эксперты сомневаются в реалистичности Ольга ВайленкоМинистерство обороны Германии представило документ под названием «Оборона Альянса 2025», в котором раскрывается сценарий возможного конфликта с Россией в 2024 году.