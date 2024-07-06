«Самара» близка к подписанию Найсира Брукса («Перехват»)

По информации телеграм-канала «Перехват», стороны близки к соглашению. После первого профессионального опыта в канадской Летней лиге в «Ньюфаундленд Гроулерс» в 2022 году бигмен (27 лет, 213 см) добрался до Европы и подписал контракт с рижским ВЭФом.