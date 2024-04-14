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«Брайтон» верит, что Де Дзерби останется. Тренера связывали с «Ливерпулем», «Баварией» и «Барсой»

Как сообщает The Athletic, клуб надеется сохранить итальянского специалиста, до окончания срока контракта которого остается еще два года.

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