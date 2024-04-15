Смартфоны Samsung Galaxy S24 обошли iPhone 15 по скорости передачи данных через 5G Специа...

Смартфоны Samsung Galaxy S24 обошли iPhone 15 по скорости передачи данных через 5GСпециализирующаяся на аналитике сетевой инфраструктуры компания Ookla опубликовала отчёт о скорости работы с сетями 5G смартфонов серии Samsung Galaxy S24.
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