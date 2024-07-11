В СВР рассекретили планы Парижа по отправке тысяч солдат на Украину

Франция в марте 2024 года готовила к отправке на Украину 2 тысячи французских солдат, следует из рассекреченного доклада резидента Службы внешней разведки (СВР) РФ, опубликованного на страницах июньского номера журнала «Разведчик».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии