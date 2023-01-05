Бедард обошел Могильного и вышел на 4-е место по очкам в истории МЧМ

Коннор Бедард вышел на четвертое место по очкам в истории МЧМ. 17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 набрал 2 (1+1) балла в матче с США (6:2) в 1/2 финала МЧМ-2023.
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