Versus. А настолько ли «Ясень» хуже «Вирджинии», как об этом говорят?

Наш уважаемый и горячо почитаемый Кайл Мизоками из TNI снова порадовал весьма неоригинальным, но бодрым и патриотически выдержанным размышлением на тему того, что «Ясень», если ему вдруг придется вступить в бой с «Вирджинией», несомненно проиграет.