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В Европе рассказали о модели ИИ истребителя будущего

В Европе рассказали о модели ИИ истребителя будущего

Изначально модели искусственного интеллекта (ИИ) в европейском истребителе будущего Future Combat Air System (FCAS) будут «заморожены», то есть не будут обучаться непосредственно в процессе выполнения боевой задачи.

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