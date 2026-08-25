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Театр «Геликон-опера» открыл 37-й сезон

Театр «Геликон-опера» открыл 37-й сезон

Знаменитый театр объявил планы на новый сезон. На открытии сезона Фото Антона ДубровскогоНа торжественном сборе труппы Московский музыкальный театр «Геликон-опера» объявил планы на новый, 37-й сезон: афиша будет насыщена яркими и эксклюзивными событиями.

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